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Джойс сенсаційно переміг Дюбуа

Сьогодні 08:08 1256 0
Джойс здобув перемогу технічним нокаутом
Джойс сенсаційно переміг Дюбуа
#Джойс, #Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

На арені Church House у Вестмінстері (відбувся титульний поєдинок двох непереможених британських суперваговиків Джо Джойса (12-0, 11 KO) і Даніеля Дюбуа (15-1, 14 KO).

У десятому раунді Дюбуа пропустив черговий джеб, після якого встав на коліно. Арбітр почав вести рахунок, а боксер в цей час подивився у свій кут і вирішив не продовжувати бій. 

Таким чином, Дюбуа, який був головним претендентом на бій проти Олександра Усика за титул WBO, втратив всі шанси на поєдинок проти українця.

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