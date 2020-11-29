Джойс сенсаційно переміг Дюбуа

Джойс здобув перемогу технічним нокаутом

Джерело - Чемпіон.

На арені Church House у Вестмінстері (відбувся титульний поєдинок двох непереможених британських суперваговиків Джо Джойса (12-0, 11 KO) і Даніеля Дюбуа (15-1, 14 KO).

У десятому раунді Дюбуа пропустив черговий джеб, після якого встав на коліно. Арбітр почав вести рахунок, а боксер в цей час подивився у свій кут і вирішив не продовжувати бій.

Таким чином, Дюбуа, який був головним претендентом на бій проти Олександра Усика за титул WBO, втратив всі шанси на поєдинок проти українця.