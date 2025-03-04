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Дончича фанатам замало: Даллас вирішив підняти ціни на абонементи

Володимир Максименко — 4 березня 2025, 14:10
Дончича фанатам замало: Даллас вирішив підняти ціни на абонементи
Ніко Гаррісон
Basketnews

Даллас продовжує проявляти байдужість до фанатів, які були розлючені обміном Луки Дончича у Лейкерс. На цей раз франшиза вирішила підняти ціни на абонементи від початку наступного сезону.

Про це повідомляє ESPN.

Очікується, що ціна зросте на 9%, а у франшизі таке рішення аргументували майбутніми інвестиціями у склад та роботу із вболівальниками.

Вболівальники залишились вкрай незадоволеними таким рішенням і продовжили свої протести проти керівництва, які розпочались минулого місяця.

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У Маверікс стверджують, що попри підняття ціни на абонемент, його власники будуть заощаджувати від 15 до 23 відсотків порівняно з тими людьми, що купують окремий квиток на кожну домашню гру.

Нагадаємо, Лука Дончич в результаті обміну відправився до Лос-Анджелес Лейкерс, в той час, як до Маверікс доєднались Ентоні Девіс, Макс Кріста та драфт-пік першого раунду 2029 року. 

Ці події спровокували не тільки протести проти політики керівництва, а й погрози розправи для менеджера Мавс Ніко Гаррісона.

Зазначимо, що Дончич вже встиг зіграти свій перший матч у складі Лейкерс проти Далласа, допомігши своїй новій команді перемогти.

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