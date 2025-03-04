Син власника Валенсії став президентом клубу

Кіат Лім став новим президентом іспанської Валенсії, змінивши на цій посаді Лей Хун Чан.

Про це повідомляє пресслужба "кажанів".

Таке рішення було ухвалено на голосуванні ради директорів, куди Лім входив із 2022 року. Зазначимо, що функціонер є сином власника команди Пітера Ліма.

COMUNICADO OFICIAL: KIAT LIM, NUEVO PRESIDENTE DEL VALENCIA CF — Valencia CF (@valenciacf) March 3, 2025

Сінгапурський бізнесмен володіє Валенсією із 2014 року і з того часу клуб лише регресував. Наразі підопічні Корберана посідають 18 місце у чемпіонаті Іспанії, набравши всього 24 залікові бали.

Раніше повідомлялось, що Кріштіану Роналду має намір придбати Валенсію.

Окрім того, боси клубу продовжили контракт зі своїм талановитим захисником.