Російський гонщик виступатиме в одній команді з українцем на FRECA

Команда Sainteloc Racing продовжила контракт із російським гонщиком Нікітою Бєдріним.

Про це повідомила пресслужба організації.

Цю команду також представляє українець Ярослав Веселаго. Гонщики разом братимуть участь на Регіональному європейському чемпіонаті Formula 2025 від Альпін (FRECA).

Нагадаємо, за підсумками сезону FRMEC-2025 Веселаго посів 26-те місце серед 35 пілотів. Минулого року він був на 33 сходинці.

FRECA (Європейська регіональна Формула) та FRMEC (Регіональний чемпіонат Близького Сходу) – це проміжний рівень між Формулою-4 та Формулою-3, який команди використовують для підготовки своїх пілотів.

Напередодні інший український гонщик Олександр Бондарев став третім у заліку новачків Формули-4 Середнього Сходу. Попереду на нього очікує повноцінний сезон в італійській Формулі-4, де пілот дебютував ще восени 2024-го.

Італійська Ф-4 стартуватиме вже 2 травня, на Міжнародному автодромі Мізано імені Марко Сімончеллі. Триватиме чемпіонат до 12 жовтня, загалом пілоти проїдуть 7 етапів.