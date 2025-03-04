Ексфутболіст Динамо та збірної України відновив кар'єру в аматорському клубі

Колишній футболіст київського Динамо, Волині та збірної України Євген Хачеріді став гравцем Авангарду.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Лозової.

Зазначимо, що клуб з Харківської області тренує екснаставник Металіста Ігор Рахаєв, а директором команди є Олександр Гладкий.

Цікаво, що екснападник Шахтаря, Динамо та Зорі поєднує роботу функціонера із періодичними виходами на поле.

Наразі Авангард виступає в чемпіонаті ААФУ та посідає четверте місце у своїй групі.

Зазначимо, що Хачеріді оголосив про завершення кар'єри у 2023 році, коли припинив свої виступи за любительський Штурм з Іванкова.

Раніше президент Зорі Євген Геллер запросив до своєї команди іншого ексзахисника збірної України.