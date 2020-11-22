 Усик: У Львові розмовляю російською мовою і мені відповідають російською | Бокс | Champion.com.ua
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Усик: У Львові розмовляю російською мовою і мені відповідають російською

Сьогодні 11:25 1483 0
Боксер розповів, що його пов'язує зі Львовом
Усик: У Львові розмовляю російською мовою і мені відповідають російською
#Усик

Джерело - Чемпіон.

Український суперважковаговик Олександр Усик (18-0, 13 КО) з друзями практикує розмовляти українською мовою.

Про це розповів сам боксер.

"Я боксував за Львів. Я боксував 50% за Крим, 50% за Львів. Може про це мало хто знає. Коли я боксував в любителях за національну збірну України, то половина заліку йшла Львову і Сімферополю. У 2006 році, в Одесі, я виграв перший чемпіонат України, мені було 19 років. я став давати 50% заліку Львову десь в 2008 році, коли я готувався на Олімпіаду в Пекіні, якщо я точно пам'ятаю.

Мене всюди чудово зустрічають, чудово, з величезною повагою, любов'ю. Якщо ти мене хочеш запитати про те, що відбувається в інтернеті, як люди на мене реагують. На вулиці вони так не реагують. Або вони просто бояться висловити свою думку або це просто якісь експерти, так було завжди, що хтось говорить щось недобре. до мене чудове ставлення. Виходжу в магазин, люди зустрічають і просять сфотографуватися. Все як завжди, як я по всій країні їжджу.

Я розмовляю російською мовою і мені відповідають російською. З друзями розмовляю українською, практикую", - відзначив Усик.

Раніше, Дюбуа назвав слабкі місця Усика.

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