Дюбуа назвав слабкі місця Усика

Британський боксер Даніель Дюбуа знає як перемогти українця Олександра Усика.

Про це заявив сам британець Даніель Дюбуа.

"Я побачив у Усика слабкі місця. Одне з них - це те, що він не найбільший суперваговик. Але він є інші випробування, не такі, як у більшості суперваговиків - це пересування, боксерські вміння, вхід-вихід. Тому зі свого боку потрібно застосовувати проти нього боксерські вміння, основи, силу і розміри. Але це буде інша історія ", - сказав Дюбуа.