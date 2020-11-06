Джерело - Чемпіон.
У четвер, 5 листопада, перед боєм чемпіон WBC в легкій вазі Девін Хейні та кубинець Юріоркіс Гамбоа провели дуель поглядів.
Про це повідомляє Boxing Social.
FACE-OFF: #HaneyGamboa 🇺🇸🇨🇺— Boxing Social (@boxing_social) November 5, 2020
👑 WBC lightweight champion @Realdevinhaney stares down challenger @gamboa ahead of their world title collision on Saturday evening. 💥
🔮 How does this fight play out❓
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Нагадаємо, бій між Хейні і Гамбоа відбудеться 7 листопада в Голлівуді на арені Seminole Hard Rock.
Раніше, Хейні кинув виклик Лопесу.