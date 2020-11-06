Поєдинок відбудеться в Голлівуді на арені Seminole Hard Rock

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 5 листопада, перед боєм чемпіон WBC в легкій вазі Девін Хейні та кубинець Юріоркіс Гамбоа провели дуель поглядів.

Про це повідомляє Boxing Social.

Нагадаємо, бій між Хейні і Гамбоа відбудеться 7 листопада в Голлівуді на арені Seminole Hard Rock.

Раніше, Хейні кинув виклик Лопесу.