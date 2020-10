Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBC Девін Хейні бажає провести бій з Теофімо Лопесом.

Про це повідомляє сам Хейні.

Девін хоче у 2021 році провести бій з новим абсолютним чемпіоном Лопесом, який переміг Василя Ломаченка.

Lopez vs Haney 2021

Let’s do It! #AllTheBelts