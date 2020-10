Ф'юрі написав другу книгу

Боксер прокоментував це мотиваційною промовою

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) представив свою нову книгу, яка називається "The Furious Method. Transform your mind, body and goals".

"Не можу повірити, що написав 2 книги. Все можливо", - написав Тайсон.

Книга доступна за попереднім замовленням на Amazon за 14 фунтів стерлінгів у твердій обкладинці і 9,99 - в м'якій. Реліз книги відбудеться 12 листопада 2020 року.

