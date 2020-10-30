Ф'юрі написав другу книгу

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) представив свою нову книгу, яка називається "The Furious Method. Transform your mind, body and goals".
"Не можу повірити, що написав 2 книги. Все можливо", - написав Тайсон.
Книга доступна за попереднім замовленням на Amazon за 14 фунтів стерлінгів у твердій обкладинці і 9,99 - в м'якій. Реліз книги відбудеться 12 листопада 2020 року.
I can’t believe I’ve done two books! #Anythingispossible https://t.co/twyH1LSUjK pic.twitter.com/tzXr9F6hXT— TYSON FURY (@Tyson_Fury) October 30, 2020
Раніше, Усик і Чісора провели дуель поглядів.