Шатернікова: Не вважаю, що загальна тактика на бій у Ломаченка була провальною

Українцю Василю Ломаченку у бою з Теофімо Лопесом за звання абсолютного чемпіона світу не вистачило активних раундів.

Про це заявила колишня чемпіонка світу Аліна Шатернікова.

"Обміркувавши, переглянувши, переживши один день після поразки Василя Ломаченка, є, що сказати.

Не вважаю, що загальна тактика на бій була провальною (про таке зараз говорять багато людей з боксу). З Лопесом не можна було вступати у відкритий обмін, і Василь діяв так прагматично, щоб мінімізувати ризики. Так, це може комусь подобається, комусь не подобається. В іншому випадку, якби Вася з шашкою кинувся на суперника, більш потужний Лопес міг би перебивати в обміні.

Є така ідіома - "диявол" криється в деталях". Ось це якраз той випадок. Не вистачило активних раундів. Раундів, якими були, наприклад, 8, 9, 10 раунди. Математичний прорахунок.

З приводу габаритів і ваговій категорії. На що я звернула увагу - коли Вася потрапляв, його удари в більшості своїй не потрясали і не завдавали сильного збитку Лопесу. Так буває тоді, коли один боксер більше іншого при рівних умовах майстерності і фізичної витривалості.

Бій точно не заслуговує такої рахунок як 119:109. Це повна нісенітниця і некомпетентність. Заради майбутнього боксу оскаржувати потрібно", - зазначила Шатернікова.