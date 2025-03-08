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Миронюк показала найкращий результат серед українок на Кубку світу в Єгипті

Олексій Мурзак — 8 березня 2025, 20:30
Миронюк показала найкращий результат серед українок на Кубку світу в Єгипті
FIE

Українська фехтувальниця Дарія Миронюк показала найкращий результат серед представників України в особистих змаганнях на Кубку світу на рапірах, що проходить у Єгипті.

Про це повідомляє пресслужба Федерації фехтування України.

23-річна виграла всі шість боїв з четвертим номером в рейтингу групового етапу. В 1/32 Миронюк перемогла представницю Канади Надю Хейс (12:7), однак 1/16 поступилася переможниці грудневого Кубку світу в Пусані Елені Тангерліні з Італії (13:15).

У підсумку українка посіла 19-те місце, що наразі є її найкращим особистим результат на Кубку світу.

Серед чоловіків найкращий результат на турнірі показав Андрій Погребняк, який зайняв 40-е місце.

Нагадаємо, раніше українські шаблісти вийшли до 1/8 фіналу Кубку світу в Падуї, здолавши на своєму шляху суперників з Іспанії.

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