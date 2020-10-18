Джерело - Чемпіон.

Український легковаговик Іван Редкач, який живе та тренується в США поставив 25 тисяч доларів на перемогу Теофімо Лопеса в бою проти Василя Ломаченка.

Про це повідомив сам боксер у своєму Instagram.

Нагадаємо, у Редкача з Ломаченком, м'яко кажучи, важкі стосунки, а нещодавно Василь накинувся на Івана прямо під час богослужіння в одній із церков США. Також слід відзначити послідовність у словах Редкача, який пообіцяв поставити нам перемогу американця ще півроку тому. Також Редкач назвав тренера Олександра Усика підар#сом.

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