Комащук зупинилася за крок від медалі на Кубку світу з фехтування
Аліна Комащук
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Українська фехтувальниця Аліна Комащук завершила Кубок світу з фехтування на шаблях у вісімці найкращих.
Сьогодні, 8 березня, в грецькому Іракліоні відбулися особисті змагання світової першості серед жінок, у яких взяли участь шість українських фехтувальниць.
Найкращий результат серед них продемонструвала Комащук, яка зупинилася за крок від гарантованої медалі турніру, програвши у чвертьфіналі. Інші українки не змогли зайти так далеко на Кубку світу, який виграла японка Місакі Емура. Вона у фіналі перемогла представницю Болгарії Йону Ілієву.
Кубок світу з фехтування на шаблях. Жінки, особисті змагання
- 1. Місакі Емура (Японія)
- 2. Йона Ілієвва (Болгарія)
- 3. Сара Нутча (Франція)/Шугар Катінка Баттаї (Угорщина)
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- 8. Аліна Комащук (Україна)
- 71. Валерія Гнідашева (Україна)
- 82. Юлія Бакастова (Україна)
- 119. Єлизавета Мельничук (Україна)
- 147. Олександра Бондар (Україна)
- 149. Дар'я Гонцова (Україна)
Нагадаємо, що недавно українські шпажистки здобули командну бронзу юніорського чемпіонату Європи