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Комащук зупинилася за крок від медалі на Кубку світу з фехтування

Олексій Погорелов — 8 березня 2025, 20:23
Аліна Комащук, українська фехтувальниця
Аліна Комащук
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Українська фехтувальниця Аліна Комащук завершила Кубок світу з фехтування на шаблях у вісімці найкращих.

Сьогодні, 8 березня, в грецькому Іракліоні відбулися особисті змагання світової першості серед жінок, у яких взяли участь шість українських фехтувальниць.

Найкращий результат серед них продемонструвала Комащук, яка зупинилася за крок від гарантованої медалі турніру, програвши у чвертьфіналі. Інші українки не змогли зайти так далеко на Кубку світу, який виграла японка Місакі Емура. Вона у фіналі перемогла представницю Болгарії Йону Ілієву.

Кубок світу з фехтування на шаблях. Жінки, особисті змагання

  • 1. Місакі Емура (Японія)
  • 2. Йона Ілієвва (Болгарія)
  • 3. Сара Нутча (Франція)/Шугар Катінка Баттаї (Угорщина)
  • ...
  • 8. Аліна Комащук (Україна)
  • 71. Валерія Гнідашева (Україна)
  • 82. Юлія Бакастова (Україна)
  • 119. Єлизавета Мельничук (Україна)
  • 147. Олександра Бондар (Україна)
  • 149. Дар'я Гонцова (Україна)

Нагадаємо, що недавно українські шпажистки здобули командну бронзу юніорського чемпіонату Європи

Україна фехтування Збірна України з фехтування Кубок світу з фехтування Аліна Комащук

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