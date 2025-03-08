Комащук зупинилася за крок від медалі на Кубку світу з фехтування

Українська фехтувальниця Аліна Комащук завершила Кубок світу з фехтування на шаблях у вісімці найкращих.

Сьогодні, 8 березня, в грецькому Іракліоні відбулися особисті змагання світової першості серед жінок, у яких взяли участь шість українських фехтувальниць.

Найкращий результат серед них продемонструвала Комащук, яка зупинилася за крок від гарантованої медалі турніру, програвши у чвертьфіналі. Інші українки не змогли зайти так далеко на Кубку світу, який виграла японка Місакі Емура. Вона у фіналі перемогла представницю Болгарії Йону Ілієву.

Кубок світу з фехтування на шаблях. Жінки, особисті змагання

1. Місакі Емура (Японія)

2. Йона Ілієвва (Болгарія)

3. Сара Нутча (Франція)/Шугар Катінка Баттаї (Угорщина)

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8. Аліна Комащук (Україна)

71. Валерія Гнідашева (Україна)

82. Юлія Бакастова (Україна)

119. Єлизавета Мельничук (Україна)

147. Олександра Бондар (Україна)

149. Дар'я Гонцова (Україна)

Нагадаємо, що недавно українські шпажистки здобули командну бронзу юніорського чемпіонату Європи