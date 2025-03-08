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Відомий американський гравець забув узяти на корт ракетки

Станіслав Матусевич — 8 березня 2025, 20:44
Відомий американський гравець забув узяти на корт ракетки
Френсіс Тіафо
Getty images

Американський тенісист Френсіс Тіафо (17) перед матчем другого кола проти Даміра Джумгура (84, Боснія і Герцеговина) на Мастерсі в Індіан-Веллсі забув узяти на корт свої ракетки.

З'ясувався цей курйоз перед початком розминки гравців. Тіафо довелося йти за ракетками до роздягальні, а початок матчу затримався більш ніж на 10 хвилин. Жодних дисциплінарних санкцій до американця застосовано не було.

У підсумку, Тіафо переміг Джумгура з рахунком 7:6(4), 7:6(7). У третьому колі Френсіс зустрінеться з Йосуке Ватанукі (349, Японія).

Нагадаємо, напередодні друга ракетка світу Александр Звєрєв з Німеччини поступився у своєму стартовому матчі в Індіан-Веллсі нідерландцю Таллону Грікспору (43).

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