Відомий американський гравець забув узяти на корт ракетки

Американський тенісист Френсіс Тіафо (17) перед матчем другого кола проти Даміра Джумгура (84, Боснія і Герцеговина) на Мастерсі в Індіан-Веллсі забув узяти на корт свої ракетки.

З'ясувався цей курйоз перед початком розминки гравців. Тіафо довелося йти за ракетками до роздягальні, а початок матчу затримався більш ніж на 10 хвилин. Жодних дисциплінарних санкцій до американця застосовано не було.

У підсумку, Тіафо переміг Джумгура з рахунком 7:6(4), 7:6(7). У третьому колі Френсіс зустрінеться з Йосуке Ватанукі (349, Японія).

Нагадаємо, напередодні друга ракетка світу Александр Звєрєв з Німеччини поступився у своєму стартовому матчі в Індіан-Веллсі нідерландцю Таллону Грікспору (43).