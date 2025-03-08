Київ-Баскет переміг Старий Луцьк в заключному матчі ігрового дня Суперліги

У суботу, 8 березня, в межах регулярного сезону Суперліги України з баскетболу відбувся матч, в якому Київ-Баскет переміг Старий Луцьк із рахунком 71:62.

Незважаючи на впевнену гру в першій чверті, луцький колектив не зміг створити проблеми другій команді чемпіонату України.

Кияни перехопили ініціативу наприкінці першої 10-хвилинки, після чого вони почали нарощувати відрив.

Господарі майданчика декілька разів відігравалися, проте знову вийти вперед все ніяк не вдавалося. У підсумку Київ-Баскет здобув перемогу 71:62.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

8 березня

Старий Луцьк – Київ-Баскет 62:71 (15:13, 14:19, 18:18, 15:21)

Старий Луцьк: Лесик (11 + 4 блок-шоти), Кольченко (10), Лавані (10 + 5 підбирань), Прозапас (9), Михайлов (6), Дупін (5), Білявий (0), Липовцев (0 + 6 підбирань).

Київ-Баскет: Буренко (20 + 6 перехоплень), Сандул (13 + 12 підбирань), Клевзуник (12 + 14 підбирань + 4 перехоплення), Зайцев (8), Сафонов (8), Бур (6), Карпюк (2 + 10 підбирань), Сушкін (2), Кобилинський (0), Рижков (0), Смітюх (0).

Турнірна таблиця Суперліги

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Нагадаємо, що сьогодні вже пройшли інші два матчі української Суперліги: Дніпро знову не змогли зупинити, а Рівне впевнено впоралося із Говерлою.