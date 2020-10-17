Голлівудський актор побажав удачі Ломаченку у бою з Лопесом

Чемпіон світу у легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) має перемогти американця Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО).

Про це заявив голлівудський актор Марк Волберг.

"Василь, Василь Ломаченко - номер 1 pound-for-pound у світі, але щоб стати незаперечним, об'єднаним чемпіоном, і все це лайно ... Давай зробимо це, дитинко.

Знаєте, що роблять найкращі чемпіони? Вони виходять на ринг проти найкращих. Не як ці хлопці, які хочуть стати кращими бійцями всіх часів і уникають усі важкі випробування.

Ти поб'єш їх всіх і станеш кращим. Благослови тебе бог, я молюся за тебе. Я хотів би бути там. Номер 1 - Ломаченко", - зазначив Волберг.