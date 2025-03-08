ЛНЗ завершив трансфер вінгера Сандерленда – джерело

ЛНЗ успішно завершив трансфер гравця Сандерленда Джевісона Беннетта.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, 20-річний костариканець уже в Черкасах і, якщо не станеться форс-мажорів, має бути презентований найближчим часом.

20-річний футболіст збірної Коста-Рики зазвичай грає ліворуч. Однак, з огляду на наявність Ейнела Соареша та оренду Бенні Макуана, шульга Беннетт може використовуватися Романом Григорчуком праворуч.

У поточному сезоні він зіграв за Сандерленд лише один матч.

Як відомо, у четвер, 6 березня, Динамо на виїзді перемогло ЛНЗ в межах 20 туру Української Прем'єр-ліги.