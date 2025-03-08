ЛНЗ завершив трансфер вінгера Сандерленда – джерело
Джевісон Беннетт
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ЛНЗ успішно завершив трансфер гравця Сандерленда Джевісона Беннетта.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, 20-річний костариканець уже в Черкасах і, якщо не станеться форс-мажорів, має бути презентований найближчим часом.
20-річний футболіст збірної Коста-Рики зазвичай грає ліворуч. Однак, з огляду на наявність Ейнела Соареша та оренду Бенні Макуана, шульга Беннетт може використовуватися Романом Григорчуком праворуч.
У поточному сезоні він зіграв за Сандерленд лише один матч.
Як відомо, у четвер, 6 березня, Динамо на виїзді перемогло ЛНЗ в межах 20 туру Української Прем'єр-ліги.