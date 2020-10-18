 Ломаченко - Лопес смотреть онлайн чемпионский бой 18.10.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Ломаченко - Лопес: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE

Сьогодні 04:23 36649 1
Ломаченко - Лопес: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA (Super), WBO, WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 KO) зустрінеться в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з володарем поясу IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 KO).

Поєдинок відбудеться в ніч на 18 жовтня в Лас-Вегасі на арені MGM Grand. Початок не раніше 5:00 за київським часом.

Пряма трансляція на території Україні в медіасервісі Megogo. Також прямий ефір поєдинку Ломаченко - Лопес онлайн дивіться на нашому сайті.

Також наш сайт проведе для вас текстовий онлайн.

Бій за титул абсолютного чемпіона світу
18 жовтня 2020 року, 05:00

Василь Ломаченко - Теофімо Лопес
MGM Grand, Лас-Вегас (США)

Betwinner: 1,25 - 18 - 4,62
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