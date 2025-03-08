Зубков дебютним голом за Трабзонспор завершив українську атаку

Атакувальний хавбек Трабзонспора Олександр Зубков записав на свій рахунок перший гол з моменту переїзду до Туреччини.

Ця подія трапилася у першому таймі матчу 27 туру турецької Суперліги проти Хатайспора. Причому гольова комбінація вийшла суто українською.

Данило Сікан прорвався лівим флангом та виконав подачу на дальню штангу, де Зубков завдав удару головою. Голкіпер суперника впорався із цим, але першим на добиванні опинився все той же українець, який з другої спроби вразив ворота гостей.

Відео голу Олександра Зубкова

Цим взяттям воріт 28-річний футболіст зрівняв рахунок зустрічі, який на момент перерви був 1:1.

Нагадаємо, що Трабзонспор придбав Олександра Зубкова у Шахтаря на початку лютого за 6 мільйонів євро.

До цього матчу українець встиг зіграти у п'ятьох поєдинках та відзначитися однією гольовою передачею.

Раніше стало відомо, що Олександр Зубков потрапив до резервного списку заявки Сергія Реброва на матчі збірної України в плейоф Ліги націй проти Бельгії.