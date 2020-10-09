Денис Берінчик у бою проти румунського суперника Віорела Сіміона припустився помилок, але план на бій вдалося здійснити.

Про це заявив сам український боксер.

"Все вдалося зробити, що планував в рингу. Спасибі промоутерам за бій, а також моїй команді. Всім, хто допомагав у підготовці.

Є помилки, є над чим працювати. Я на правильному шляху, йдемо до перших рядках рейтингу. Думаю, буду 2-3 номером, щоб потім брати участь в бою-елімінаторе за право боротися за пояс чемпіона світу", - сказав Берінчик.