Ф'юрі: Вайлдер не відповідає на мої дзвінки з тих того часу, як я назвав його бомжом

Боксер розповів про останню розмову з ексчемпіоном

Джерело - talkSPORT.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі не спілкувався зі своїм суперником Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 КО) з березня.

Про це заявив сам Ф'юрі.

"Нічого не чув. Він відповів на мій дзвінок по FaceTime в березні. Я назвав його великим бомжем і з того часу він не відповідає на мої дзвінки", - сказав Ф'юрі.

Ф'юрі і Вайлдер зустрічалися вже двічі. Перший бій завершився внічию, а в другому британець нокаутував Деонтея в сьомому раунді, відібравши титул WBC. Тепер боксерів чекає третій бій.

Раніше, Ф’юрі попросив Усика не битися із Джошуа.