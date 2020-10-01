 Арум не планує продавати квитки на бій Ломаченко - Лопес | Бокс | Champion.com.ua
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Арум не планує продавати квитки на бій Ломаченко - Лопес

Сьогодні 16:11 335 0
У Неваді дозволили проводити заходи з 250 глядачами
Арум не планує продавати квитки на бій Ломаченко - Лопес
#Арум, #Лопес, #Ломаченко

Джерело - ESPN.

Промоутер Боб Арум на бій 17 жовтня в Лас-Вегасі між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом не планує продавати квитки.

Про це заявив сам промоутер.

"Ми збираємося зробити бій доступним для спонсорів, тому хочемо передати більшу частину квитків першим відгукнувся. Ми не продаємо квитки", - сказав Арум.

В американському штаті Невада послабили обмеження на відвідування спортивних заходів - з 1 жовтня там можна буде пускати на трибуни до 250 чоловік.

Раніше, бій Ломаченко - Лопес не покажуть у Великій Британії.

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