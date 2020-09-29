Бій Ломаченко - Лопес не покажуть у Великій Британії

Жоден з британських каналів, таких як Sky Sports BT Sport або ITV, не купив права на трансляцію об'єднувального бою в легкій вазі між чемпіоном WBA / WBC / WBO Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) і чемпіоном IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО).

Про це заявив керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

"Жоден з цих бійців не є чемпіоном світу, і все ж Sky покаже бій на PPV. 36-річний Чісора - другорядний суперник, але фанатам доведеться платити, щоб побачити його бій з Усиком.

Дякую ESPN, який вкладає гроші в оплату боксерів, і їм дуже добре платять. Я вдячний їм за те, що вони влаштували цей бій.

Але де Sky, де BT, а де ITV? Якщо це такий великий бій, то чому ніхто не купив його? Телевізійна мережа в Великобританії повинна купити бій Ломаченко - Лопес, який є класичним чемпіонським боєм в легкій вазі за всі чотири пояси. Якщо ви захоплюєтеся боксом, не відмовляйтеся від нього, тому що ви не зможете його монетизувати", - сказав Арум.