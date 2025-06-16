Тер Штеген відхилив пропозицію Галатасарая

Голкіпер Барселони та збірної Німеччини Марк-Андре тер Штеген відмовився переходити в Галатасарай.

Про це повідомляє NVTSpor.

Раніше повідомлялося про те, що тер Штеген готовий перейти в Галатасарай. Воротар прибув у Стамбул на переговори з представниками турецького клубу, проте їхня пропозиція не задовольнила апетити німецького воротаря.

Тепер тер Штегену доведеться шукати собі інший варіант продовження кар’єри, оскільки у плани Барселони німецький воротар більше не входить. Каталонці вже знайшли заміну Марку-Андре, нею стане Жоан Гарсія із Еспаньйола.

Контракт тер Штегена із Барселоною діє до літа 2028 року. Трансферна вартість 33-річного воротаря оцінюється в 12 мільйонів євро, він грає за каталонців з 2014 року.