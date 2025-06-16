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Ферстаппен: Багато чого має трапитися, щоб я став чемпіоном

Олексій Погорелов — 16 червня 2025, 16:00
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
Ред Булл

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен оцінив свої шанси на те, щоб здобути п'ятий поспіль титул чемпіона світу за підсумком цього сезону.

Слова 27-річного нідерландця наводить RacingNews365.

В результаті фінішу на другому місці на Гран-прі Канади Ферстаппен скоротив своє відставання від лідера чемпіонату в особі Оскара Піастрі до 43 очок.

Попереду у Макса є ще 14 етапів, щоб спробувати перевернути хід чемпіонської гонки на свою користь. Проте він розуміє, що це буде складно зробити.

"Багато чого все ще має трапитися, щоб я став чемпіоном. Якщо чесно, нас потрібно почати частіше вигравати гонки. І як ми можемо це зробити? Стати більш конкурентоспроможними", – сказав Ферстаппен. 
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У поточному сезоні Макс Ферстаппен здобув тільки дві перемоги, вигравши Гран-прі Японії та Емілії-Романьї.

Нагадаємо, що одразу після завершення Гран-прі Канади Ред Булл подав два протести на результат гонки через ймовірні порушення правил Джорджа Расселла з Мерседес, який став переможцем.

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