Ферстаппен: Багато чого має трапитися, щоб я став чемпіоном

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен оцінив свої шанси на те, щоб здобути п'ятий поспіль титул чемпіона світу за підсумком цього сезону.

Слова 27-річного нідерландця наводить RacingNews365.

В результаті фінішу на другому місці на Гран-прі Канади Ферстаппен скоротив своє відставання від лідера чемпіонату в особі Оскара Піастрі до 43 очок.

Попереду у Макса є ще 14 етапів, щоб спробувати перевернути хід чемпіонської гонки на свою користь. Проте він розуміє, що це буде складно зробити.

"Багато чого все ще має трапитися, щоб я став чемпіоном. Якщо чесно, нас потрібно почати частіше вигравати гонки. І як ми можемо це зробити? Стати більш конкурентоспроможними", – сказав Ферстаппен.

У поточному сезоні Макс Ферстаппен здобув тільки дві перемоги, вигравши Гран-прі Японії та Емілії-Романьї.

Нагадаємо, що одразу після завершення Гран-прі Канади Ред Булл подав два протести на результат гонки через ймовірні порушення правил Джорджа Расселла з Мерседес, який став переможцем.