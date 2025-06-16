Оліслагерс: Обожнюю змагатися з українками

Австралійська стрибунка у висоту Нікола Оліслагерс прокоментувала свою перемогу на етапі Діамантової ліги у шведському Стокгольмі.

Слова спортсменки наводить Суспільне Спорт.

"Це був чудовий день. Знаєте, мені довелося подолати певний страх, бо я вирішила пропустити висоти 1.93 і 1.97 м. Це було досить сміливо, але я поклалась на свою віру. Навіть коли я змагаюсь із найкращими спортсменками в історії, особливо з України, я можу дивитися на них – і не боюся діяти сміливо.

Я не боюся програти. Не боюся виграти. Тому що я знаю, хто я є. А ці жінки, з усього світу – я думаю, людям подобаються стрибки у висоту, бо вони бачать щось нове. Вони не бачать страху чи хвилювання. Усі підтримують одне одного. Це найкраще. Я обожнюю змагатися з українками", – заявила австралійка.