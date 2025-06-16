Атлетик Більбао хоче повернути з Саудівської Аравії свою колишню зірку

Іменитий центральний захисник Аль-Насра та збірної Іспанії Емерік Ляпорт влітку поточного року може повернутися в європейський футбол.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, на Ляпорта претендують декілька європейських клубів, серед яких – його рідний Атлетик Більбао. 31-річний захисник є вихованцем академії баскського клубу, за першу команду Атлетика виступав у 2012 – 2018 роках.

Враховуючи бажання самого гравця покинути Саудівську Аравію, Аль-Наср готовий відпустити захисника, якщо надійде пропозиція, яка влаштує клуб.

Ляпорт виступає за Аль-Наср з літа 2023 року, коли клуб із Саудівської Аравії віддав за нього Манчестер Сіті 27,5 мільйона євро. Контракт іспанця діє до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється у 15 мільйонів євро.