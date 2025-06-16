Дюплантіс став мільйонером за рахунок призових за встановлення світових рекордів

Шведська зірка стрибків із жердиною Арман Дюплантіс збільшив свій статок на більш ніж один мільйон доларів тільки за рахунок призових за встановлення нового світового рекорду.

Про це повідомляє ClutchPoints.

За кожен світовий рекорд, що він побив, 25-річний швед отримав 100 тисяч доларів. І вчора, 15 червня, він зробив це вдванадцяте у своїй кар'єрі.

Хронологія світових рекордів Дюплантіса

8 лютого 2020 року – 6,17 м в Торуні; 15 лютого 2020 року – 6,18 м в Глазго; 7 березня 2022 року – 6,19 м в Белграді; 20 березня 2022 року – 6,20 м в Белграді; 24 липня 2022 року – 6,21 м в Юджині; 25 лютого 2023 року – 6,22 м в Клермон-Феррані; 17 вересня 2023 року – 6. 23 м в Юджині; 20 квітня 2024 року – 6.24 м в Сямені; 5 серпня 2024 року – 6.25 м на Олімпіаді в Парижі; 25 серпня 2024 року – 6.26 м в Хожуві; 28 лютого 2025 року – 6.27 м в Клермон-Феррані; 15 червня 2025 року – 6.28 м в Стокгольмі.

Таким чином, за встановлення дванадцяти нових світових рекордів Арман Дюплантіс заробив 1,2 мільйона доларів.

Нагадаємо, що Дюплантіс прокоментував свій черговий світовий рекорд, назвавши його "особливим".