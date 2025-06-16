Це неприйнятно, – керівник Макларен розчарований аварією Норріса та Піастрі

Керівник Макларен Андреа Стелла поділився своїми думками щодо аварії Ландо Норріса та Оскара Піастрі на Гран-прі Канади.

Слова 54-річного італійця наводить сайт Формули-1.

Вчора, 15 червня, на 67-му колі гонки в Монреалі Норріс пішов в атаку на напарника по команді, що призвело до зіткнення та сходу британського гонщика.

На думку Стелли, Ландо заплатив ціну за свої дії, що може коштувати йому титулу чемпіона світу.

"Ми ніколи не хочемо, щоб болід Макларен потрапив в аварію, і, безумовно, ми не хочемо, щоб два Макларени зіткнулися, тому ця ситуація є неприйнятною. У той же час, ми цінуємо, що Ландо одразу ж зрозумів, що сталося, і вибачився перед командою, що для нас свого роду перезавантажило ситуацію. Я впевнений, що він виніс важливий урок з цієї гонки, він заплатив за це ціну в чемпіонаті. Як я вже сказав, ми цінуємо його поведінку одразу після аварії, і ми продовжимо ганятися", – сказав Стелла.

Італійця запитали, чи вплине ця аварія Норріса на те, як британська команда дозволяє своїм гонщикам боротися один з одним на трасі.

"Це нічого не змінює, тому що це була помилка. Не те, щоб пілот мав намір, який виходив за рамки принципів, це була просто помилка в оцінці близькості до боліда, що їхав попереду. Якби Ландо відреагував по-іншому, то, безумовно, була б серйозна розмова, але я думаю, що він одразу зрозумів, що просто прорахувався, це створило проблему для нього самого, для команди, і це було дуже близько до того, щоб створити проблему для Оскара".

Через свій схід з дистанції Ландо Норріса відпустив Оскара Піастрі на дистанцію 22 очок в особистому заліку. При цьому Макс Ферстаппен скоротив відставання від Норріса до 21 бала.

Нагадаємо, що за цю аварію Ландо Норріс ще й отримав штраф від суддів Гран-прі Канади.