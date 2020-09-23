Лопес-старший: Ломаченко вже у першому раунді зрозуміє, що він ніхто

Чемпіон IBF у легкій вазі Теофімо Лопес переможе володаря титулів WBO і WBA і WBC Franchise Василя Ломаченка і забере його пояс.

Про це заявив батько чемпіона IBF у легкій вазі Теофімо Лопеса.

"Коли мова заходить про бокс, Ломаченко - ніхто. І він зрозуміє це вже в першому раунді бою з Теофімо. Коли мій син його вдарить, він усвідомлює, що не повинен був погоджуватися на цей поєдинок.

Я це відчуваю і кажу від душі: Ломаченко - ніхто. Ми покажемо це 17 жовтня. Мій син поб'є українця і забере його пояса", - сказав Лопес-старший.