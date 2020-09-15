Теофімо Лопес прокоментував контракт на бій з Василем Ломаченком

У контракті бою між чемпіоном світу за версією IBF в легкій вазі Теофімо Лопесом та володарем титулів WBA, WBO і WBC Franchise Василем Ломаченком немає пункту про реванш.

Про це розповів сам американський боксер.

"У контракті на бій з Ломаченко немає пункту про реванш. На кону п'ять поясів, не чотири. Серед них - франчайзинговий титул WBC. Після того як я отримаю перемогу, Маурісіо Сулейман одягне на мене цей пояс. Актуально: Дібелла: У Лопеса хороші шанси перемогти Ломаченка Якщо після моєї перемоги хтось захоче зі мною битися, то їм потрібно буде щось показати. Спочатку продемонструйте титул, і я вийду в ринг. Бій з Девісом? Я готовий битися з будь-яким. Така вже я людина", - розповів Лопес.

Нагадаємо, Лопес планує нокаутувати Ломаченка у 5 раунді.