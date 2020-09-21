Ломаченко: Жаліти Лопеса я точно не буду

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC Franchise в легкій вазі Василь Ломаченко отримає шанс зробити боляче чемпіону IBF Теофіму Лопесу.

Про це заявив сам український боксер.

"У нашому випадку, коли були ці ситуації в ліфті з моїм батьком, я тоді не був присутній, мене тоді не було. Якби це сталося вдома, він би знав, що так не можна розмовляти.

Я вже говорив, що якщо ти щось говориш, то повинен довести це справами. Але якщо ти сказав і не довів, то ти фуфломет. Гріш ціна тому, що ти сказав.

Я кажу, що шкодувати Лопеса точно не буду. Якщо мені буде наданий шанс зробити йому боляче, я буду робити боляче", - сказав Ломаченко.