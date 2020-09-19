Хей назвав головні переваги Чісори у бою з Усикою

Британський суперважковаговик Дерек Чісора, який проведе бій з українцем Олександром Усиком, боксує в незвичайному стилі.

Про це заявив промоутер британця Девід Хей.

"Усик боксуватиме з хлопцем, який програв у дев'яти боях. Він, напевно, думає, що можна не турбуватися. Але Олександр не знає, як протистояти Чісорі, адже той боксує в незвичайному стилі.

Дерек викидає дуже непередбачувані та незручні удари. Я бачив, як суперники завмирали через його непередбачувані дії. Але його головні переваги - розмір і агресія", - заявив Хей.