Усик вимагає бою з Джошуа - Гірн

Український боксер Олександр Усик вимагає чемпіонський бій проти британця Ентоні Джошуа.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Олександр вірить, що вже готовий вийти на ринг, щоб забрати титул. Він не відступає, і вимагає поєдинку проти Ентоні Джошуа.

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Можливо, містер Чісора вставить йому палки в колеса, як це зробив Олександр Повєткін з Ділліаном Вайтом. У рингу все може статися. Усик думає, що він може вийти, здобути хорошу перемогу в суперважкій вазі, а потім перейти до бою за титул чемпіона світу в 2021 році", - розповів Гірн.