Вайлдер: Кличко сказав, що я був найсильнішим і швидким спаринг-партнером в його таборі

Колишній чемпіон WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер був найсильнішим спаринг-партнером у тренувальному таборі Володимира Кличка.

Про це заявив сам Вайлдер.

"Володимир в рингу викладався на всі 100%. Навіть на 110. Ніякої роботи в півсили.

У мене був День народження в таборі, мені спекли торт. А потім, на пресконференції перед боєм з Вахом, Володимир сказав, що я був найсильнішим і швидким спаринг-партнером в його таборі. Цей комплімент завжди багато значила для мене", - сказав Вайлдер.