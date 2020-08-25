Переможець бою Ф'юрі - Вайлдер не зобов'язаний боксувати з Повєткіним

Немає конкретного терміну для обов'язкового захисту титулу в бою з росіянином Олександром Повєткіним.

Про це заявив президент WBC Маурісіо Сулейман.

"У WBC була чітка позиція щодо статусу Ділліана Вайта в суперважкій вазі, затверджена нами на щорічній конвенції в 2019 році.

Якби Ділліан Вайт виграв в суботу, то переможець третього бою Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер змушений був би провести з ним захист в наступному поєдинку. Але результат бою Уайт - Повєткін змінює сценарій.

Результатом суботнього вечора і то, що Повєткін став новим тимчасовим чемпіоном WBC, ми обговоримо в WBC.

На цей час немає ніяких обмежень по даті або часу для обов'язкового захисту", - сказав Сулейман.