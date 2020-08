Руїс проведе бій з Арреолою

Колишній чемпіон WBA, WBO і IBF Енді Руїс домовився про бій з американцем Крісом Арреолою.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Майк Коппінджер.

Бій планують провести у кінці 2020 року.

Це буде перший поєдинок Руїса, оскільки він втратив три титули у важкій вазі Ентоні Джошуа.

