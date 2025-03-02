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Челсі домовився про трансфер юного бразильця з Корінтіанса

Володимир Максименко — 2 березня 2025, 11:07
Челсі домовився про трансфер юного бразильця з Корінтіанса
Деннер Евангеліста
Фабріціо Романо

Лондонський Челсі домовився з Корінтіансом про трансфер талановитого флангового захисника команди Деннера Евангелісти.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

17-річний фуллбек приєднається до синіх взимку 2026 року, коли гравець досягне 18-річного віку. Сума трансферу складатиме 10 мільйонів євро та 4 чотири млн в якості бонусів.

У поточному сезоні молодіжного Кубку Сан-Паулу Евангеліста зіграв вісім матчів, в яких забив три голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше президент Челсі Тодд Боелі прокоментував заклики фанатів продати клуб.

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