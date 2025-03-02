Челсі домовився про трансфер юного бразильця з Корінтіанса

Лондонський Челсі домовився з Корінтіансом про трансфер талановитого флангового захисника команди Деннера Евангелісти.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

17-річний фуллбек приєднається до синіх взимку 2026 року, коли гравець досягне 18-річного віку. Сума трансферу складатиме 10 мільйонів євро та 4 чотири млн в якості бонусів.

🚨🔵 Denner Evangelista to Chelsea, here we go!



Deal agreed for 17 year old fullback to join Chelsea from Corinthians on €10m plus €4m add-ons and taxes covered.



Contract until 2032 to be signed soon as he will join Chelsea in 2026. pic.twitter.com/9FOaoMIOjc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 2, 2025

У поточному сезоні молодіжного Кубку Сан-Паулу Евангеліста зіграв вісім матчів, в яких забив три голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше президент Челсі Тодд Боелі прокоментував заклики фанатів продати клуб.