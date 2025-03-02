Челсі домовився про трансфер юного бразильця з Корінтіанса
Деннер Евангеліста
Фабріціо Романо
Лондонський Челсі домовився з Корінтіансом про трансфер талановитого флангового захисника команди Деннера Евангелісти.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
17-річний фуллбек приєднається до синіх взимку 2026 року, коли гравець досягне 18-річного віку. Сума трансферу складатиме 10 мільйонів євро та 4 чотири млн в якості бонусів.
У поточному сезоні молодіжного Кубку Сан-Паулу Евангеліста зіграв вісім матчів, в яких забив три голи та віддав одну результативну передачу.
Раніше президент Челсі Тодд Боелі прокоментував заклики фанатів продати клуб.