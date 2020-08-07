Джерело - iSport.ua.
У зв'язку з тим, що Росія була виключена урядом Великобританії зі списку країн, жителям яких необхідний карантин, російський боксер Олександр Повєткін змінив свої плани підготовки до бою з Ділліаном Вайтом.
Про це повідомляє пресслужба компанії Світ боксу.
Тепер замість того, щоб летіти в Лондон 7 серпня, команда росіянина відправиться туди 15-го числа.
Передбачалося, що Олександр Повєткін разом з іншими учасниками вечора боксу, включаючи і його суперника Уайта, ці два тижні жили б в спеціально підготовленої для цього готелі, де створені умови для тренувань і відпочинку спортсменів.
На цьому етапі підготовки спаринг-партнерами росіянина повинні були стати два британські боксери, колишні суперники Вайта - Дерек Чісора і Девід Аллен.
Таким чином, Повєткін прибуде в Лондон за тиждень до бою, тому послуги майбутнього суперника Олександра Усика - Дерека Чісори - йому більше не потрібні.
Раніше, Чісора грубо відповів на танці Усика.