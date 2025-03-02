Смоляков дебютував за Лос-Анджелес з перемоги, Остін зі Сватком програв Портленду в МЛС

У ніч на 2 березня відбулося декілька матчів другого туру Major League Soccer.

Зокрема Артем Смоляков вперше вийшов на поле у складі Лос-Анджелеса після переходу з Полісся. Його команда зуміла мінімально здолати Нью-Йорк Сіті.

Також вперше в сезоні у складі Остіна на поле вийшов Олександр Сваток. Він не зумів допомогти клубу обіграти Портлентд (0:1).

А ось Євген Чеберко з Коламбус Крю здобув свою перемогу. Команда на виїзді здолала Нью-Ігленд Революшн, у складі якого виступає колишній захисник Динамо Браян Себальйос.

Major League Soccer

2 тур, 2 березня

Лос-Анджелес – Нью-Йорк Сіті 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 86 Холлінгсхед

Нью-Інгленд Революшн – Коламбус Крю 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 51 Расселл-Роу

Портленд Тімберс – Остін 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 89 Коста

Нью-Йорк Ред Буллс – Нешвілл 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 7 Софо, 2:0 – 30 Форсберг

Орландо Сіті – Торонто 4:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 33 Араухо, 2:0 – 35 Фрімен, 3:0 – 63 Охеда, 3:1 – 72 Ростед, 4:1 – 81 Торгаллссон, 4:2 – 86 Флорес

Філадельфія Уніон – Цинцинатті 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 6 Барібо, 2:0 – 30 Барібо, 3:0 – 52 Барібо, 3:1 – 59 Евадер, 4:1 – 90+3 Даміані

Міннесота Юнайтед – Клуб де Фут Монреаль 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 69 Єбоа

Спортінг Канзас-Сіті – Сан-Хосе Ертквейкс 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 – 3 Аранго, 0:2 – 19 Мартінес, 1:2 – 27 Йовельїч

Чикаго Файрс – Ді Сі Юнайтед 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 4 Бентеке, 1:1 – 30 Куйперс, 2:1 – 71 Куйперс, 2:2 – 90+6 Маррелл

Колорадо Репідс – Даллас 3:3 (2:2)

Голи: 1:0 – 6 Розенберрі, 2:0 – 39 Наварро, 2:1 – 43 Педріньйо, 2:2 – 45 Акоста, 2:3 – 68 Муса, 3:3 – 72 Наварро

Сан-Дієго – Сент-Луїс Сіті 0:0

Нагадаємо, колишній захисник київського Динамо, а нині гравець Нью-Інгленда, Браян Себальйос потрапив у символічну збірну першого туру МЛС. Там він опинився разом із Ліонелем Мессі, що виступає за Інтер Маямі.