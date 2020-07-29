 Ф'юрі: Розірву на шматки кожного, хто спробує мене зупинити | Бокс | Champion.com.ua
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Ф'юрі: Розірву на шматки кожного, хто спробує мене зупинити

Сьогодні 10:10 1490 0
Тайсон пообіцяв знищити всіх своїх суперників
Ф'юрі: Розірву на шматки кожного, хто спробує мене зупинити
#Ф'юрі

Джерело - TalkSport.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі з віком стає краще, як хороше вино.

Про це заявив сам боксер.

"З віком я стаю краще, як хороше вино. Перший в моєму списку - Деонтей Вайлдер. Потім йде Ентоні Джошуа. Після цього я вийду на ринг з будь-яким суперником, який захоче влаштувати бій.

Мене ніхто не зупинить, я знищу кожного противника. Будь-хто, хто спробує - буде розірваний на шматки і винищений", - сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що Ф'юрі завоював титул WBC в лютому, відібравши його у Деонтея Вайлдера в результаті перемоги технічним нокаутом.

Раніше, Вайт в 2021 році може отримати бій з Вайлдером або Ф'юрі.

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