Ф'юрі: Розірву на шматки кожного, хто спробує мене зупинити

Джерело - TalkSport.
Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі з віком стає краще, як хороше вино.
Про це заявив сам боксер.
"З віком я стаю краще, як хороше вино. Перший в моєму списку - Деонтей Вайлдер. Потім йде Ентоні Джошуа. Після цього я вийду на ринг з будь-яким суперником, який захоче влаштувати бій.
Мене ніхто не зупинить, я знищу кожного противника. Будь-хто, хто спробує - буде розірваний на шматки і винищений", - сказав Ф'юрі.
Нагадаємо, що Ф'юрі завоював титул WBC в лютому, відібравши його у Деонтея Вайлдера в результаті перемоги технічним нокаутом.
Раніше, Вайт в 2021 році може отримати бій з Вайлдером або Ф'юрі.