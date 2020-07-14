Чарло: Дерев'янченко - жорсткий хлопець, але я спробую його нокаутувати

Чемпіон світу за версією WBC в середній вазі Джермалл Чарло поки ще не домовився про поєдинок з Сергієм Дерев'янченком.

Про це заявив сам боксер.

"Ми чекаємо можливості незабаром отримати великі бої. Поєдинок з Дерев'янченком? Це просто черговий бій, до якого потрібно розробити черговий план. Ми повинні виконати план і зробити свою роботу.

Дерев'янченко - жорсткий хлопець, зараз він перший номер в рейтингу. Саме це служить підмогою для нашого бою.

Я бачив, як він нокаутував багатьох суперників. Проти нього люди намагаються метушитися, потрапляють в пастку деякими хитрощами, які вони ніколи не бачили раніше. Але я не залишаю підсумок бою на розгляд суддів. Я спробую його нокаутувати.

Я найкращий нокаутер, ніж його противники. Вони шукали джеб, але у мене набагато більше ударів в моєму арсеналі. Коли я збираю це разом, роблю все можливе, то нема про що турбуватися. Це буде розважальна ніч.

Треба продовжувати працювати і перемагати. Мої поєдинки, мої перемоги і речі, які я роблю, говорять самі за себе. Мені не потрібно щось пояснювати людям.

Але угода про поєдинок з Сергієм ще не повністю завершена. Поки просто йдуть переговори, і я мало що можу сказати з цього приводу. Я бажаю битися з найкращими.

Які б там чутки до вас ні дійшли, я навіть не знаю, чи варто їм довіряти. Дерев'янченко - один з тих, хто знаходиться у нас на радарі. Він - просто один з бійців, кандидатури яких ми обговорюємо, коли справа стосується рейтингу.

Ніколи не знаєш, що зробить санкціонує орган. Я чемпіон світу, ви в курсі? Є багато різних факторів, які можуть зіграти свою роль. Через коронавірусу ніхто не поспішає з поверненням боксу, але коли все повернеться на круги своя, ви побачите кращу версію мене, оскільки я тренуюся. Я ніколи не беру пауз", - зазначив Чарло.