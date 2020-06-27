Коли Тайсон Ф'юрі перебував у відставці, Деонтей Вайлдер двічі намагався організувати бій з Ентоні Джошуа.

Про це Ф'юрі розповів порталу talkSPORT.

"Коли я перебував у відставці, Деонтей двічі намагався організувати бій з Ентоні Джошуа. Джошуа запропонували 80 мільйонів доларів за два бої. Джошуа відмовився від цієї пропозиції. Вважаю, що він ніколи не отримає більший чек. Вони відмовилися, оскільки боялися, що "Бронзовий бомбардувальник" достроково переможе Джошуа", - розповів Ф'юрі.