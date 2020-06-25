Ф'юрі: Вайлдера не можна списувати, він ще себе покаже

Американський боксер Деонтей Вайлдер може потрапити потужним ударом у чемпіона WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі.

Про це заявив сам Тайсон.

"Вайлдер може мене побити, і це факт. Не знаю, що має статися, щоб це відбулося. Звичайно, я не виключаю, що він потрапить на мене потужним ударом. Будь суперважкоатлет може це зробити.

Я впевнений, що в третьому поєдинку Деонтей покаже найкращий виступ. Але і в своїх силах я не сумніваюся. Думаю, що в цей раз шанси будуть 60/40 в мою користь. Зрештою, я вже двічі побив його. Але Деонтея не можна списувати з рахунків, він ще себе покаже", - сказав Тайсон.