Арум - мудак! Вайт жорстко розкритикував промоутера Ломаченка

Керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що хоче провести бій за абсолютне чемпіонство в легкій вазі між чемпіоном світу за версіями WBA / WBO / WBC Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) і володарем титулу IBF Теофімо Лопесом з глядачами.

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З цього приводу жорстко висловився президент UFC Дейна Вайт.

"Цей засранець каже, що збирається влаштовувати бої з глядачами, але ж кілька тижнів тому він ніс різну нісенітницю про мене тільки через те, що я планував далі проводити івенти.

Я повернув турніри, а тепер Арум повторює дії за мною. І при цьому він теж раптово зібрався повернути фанатів? Арум - мудак", - сказав Вайт.