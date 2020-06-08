Джерело - Чемпіон.
Якщо ірландець Конор Мак-Грегор надумає повернутися, американський боксер Флойд Мейвезер буде чекати, щоб знову покарати.
Про це заявив сам американець.
"Якщо я не помиляюся, ти сказав Майку Тайсону, що переможеш мене, якщо ми поб'ємося ще раз? А тепер ти йдеш. Я думав, що ти хотів перемогти найкращого. Якщо надумаєш повернутися, я буду на тебе чекати, щоб знову покарати", - написав Мейвезер.
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Раніше, Конор Мак-Грегор оголосив про завершення кар'єри.