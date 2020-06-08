Легендарний боксер відреагував на рішення Макгрегора завершити кар'єру

Джерело - Чемпіон.

Якщо ірландець Конор Мак-Грегор надумає повернутися, американський боксер Флойд Мейвезер буде чекати, щоб знову покарати.

Про це заявив сам американець.

"Якщо я не помиляюся, ти сказав Майку Тайсону, що переможеш мене, якщо ми поб'ємося ще раз? А тепер ти йдеш. Я думав, що ти хотів перемогти найкращого. Якщо надумаєш повернутися, я буду на тебе чекати, щоб знову покарати", - написав Мейвезер.

Переглянути цей допис в Instagram ❤️ Допис, поширений Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 7 Чер 2020 р. о 9:34 PDT

Раніше, Конор Мак-Грегор оголосив про завершення кар'єри.