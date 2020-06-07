Джерело - Чемпіон.
Екс-чемпіон UFC у двох дивізіонах Конор Мак-Грегор в черговий раз оголосив, що завершив кар'єру.
Про це він повідомив у своєму Twitter.
"Привіт хлопці. Я вирішив зав'язати з боями. Спасибі всім вам за ці дивовижні спогади. Це було круто", - сказав Конор.
Hey guys I’ve decided to retire from fighting.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020
Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!
Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!
Pick the home of your dreams Mags I love you!
Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ
Це вже третій раз, коли Мак-Грегор оголошує про завершення спортивної кар'єри. В останньому поєдинку він нокаутував Дональда Серроне в першому раунді на турнірі UFC 246.
Нагадаємо, Вайт анонсував можливий бій Мак-Грегор – Нурмагомедов.
Раніше Мак-Грегор анонсував свій наступний бій.