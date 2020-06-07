Він робить це втретє

Джерело - Чемпіон.

Екс-чемпіон UFC у двох дивізіонах Конор Мак-Грегор в черговий раз оголосив, що завершив кар'єру.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Привіт хлопці. Я вирішив зав'язати з боями. Спасибі всім вам за ці дивовижні спогади. Це було круто", - сказав Конор.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020

Це вже третій раз, коли Мак-Грегор оголошує про завершення спортивної кар'єри. В останньому поєдинку він нокаутував Дональда Серроне в першому раунді на турнірі UFC 246.

Нагадаємо, Вайт анонсував можливий бій Мак-Грегор – Нурмагомедов.

Раніше Мак-Грегор анонсував свій наступний бій.