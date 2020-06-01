Колишній суперник Кличка категорично відмовляється повертатися на ринг

Камбек не входить у плани Хея

Джерело - Sky Sports.

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Девід Хей, який зараз є менеджером Дерека Чісори, категорично відмовився повертатися на ринг.

Про це заявив сам колишній боксер.

"У мене немає бажання повертатися на ринг ні за які гроші. Я задоволений тим, чого досяг. Тепер просто хочу насолоджуватися наступним етапом свого життя. В останньому бою проти Тоні Беллью я виразно відчував, що моя магія більше не працює. З того часу пройшло вже кілька років. Ймовірно, зараз моя форма навіть краще, ніж тоді. Але цей корабель поплив", - зазначив Хей.

Раніше, Хей назвав дату бою Ф’юрі - Вайлдер.