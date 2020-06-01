Промоутер назвав дату бою Ф’юрі – Вайлдер

Боб Арум прокоментував бій Ф’юрі – Вайлдер

Бій між чемпіоном WBC в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Вайлдером може відбутися в листопаді або грудні.

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Цілком можливо, що нам доведеться зробити бій не в США і не в Великобританії. Ми працюємо над місцем проведення.

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