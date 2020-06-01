Промоутер назвав дату бою Ф’юрі – Вайлдер

Джерело - tribuna.com.
Бій між чемпіоном WBC в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Вайлдером може відбутися в листопаді або грудні.
Про це розповів промоутер Боб Арум.
"Цілком можливо, що нам доведеться зробити бій не в США і не в Великобританії. Ми працюємо над місцем проведення.
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У нас є два варіанти зробити цей бій, щоб він пройшов у зручний час для глядачів США. Зрозуміло, що є різні часові пояси", - сказав Арум.